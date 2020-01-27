Магас, , 10:54 — REGNUM В Ингушетии отправлено в отставку правительство. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем решении 27 января.

«Мной принято решение отправить правительство РИ в отставку», — говорится в сообщении ингушского лидера в Instagram.

Напомним, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов был избран руководителем республики 8 сентября 2019 года. С этого времени началось формирование нового правительства субъекта. Спустя четыре дня был назначен на пост премьер-министра Константин Суриков.

До последнего дня в правительстве шли назначения и кадровые перестановки. Так, 22 января был назначен на должность первого вице-премьера Владимир Сластенин, ранее исполнявший обязанности советника Калиматова.

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https://www.instagram.com/p/B70HTXgI-pg/