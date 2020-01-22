Магас, , 11:06 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сделал ряд назначений в правительстве. Отправлен в отставку Евгений Макаренко, исполнявший в течение двух месяцев обязанности министра экономики, промышленности и торговли РИ. На его место пришла Лиана Плиева, сообщили 22 января в пресс-службе главы республики.

Ранее она работала в казначействе города Москвы. Имеет опыт работы в управлении Центрального Банка РФ по Ингушетии и в постоянном представительстве Ингушетии при президенте РФ.

Еще одно назначение связано с утверждением Батыра Хаматханова на должность начальника Государственного управления автомобильных дорог РИ. Как отметили в пресс-службе главы, он и ранее занимал эту должность.

Указом главы Ингушетии назначен на должность первого вице-премьера Владимир Сластенин. Ранее он был советником Калиматова. В послужном списке Сластенина работа руководителем департамента финансов и первым заместителем главы Самары.