Киев, 26 января 2020, 08:02 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский порекомендовал президенту Украину Владимиру Зеленскому и тем, кто в офисе президента занимается переговорами с РФ «относительно достижения мира и реинтеграции Донбасса» обратить внимание на «умственно неполноценного» заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара. Так 25 января депутат Рады отреагировал на заявление заместителя главы МИД Украины в том, что Россия якобы издавна ворует «чужие территории» и «чужую историю».
Вместе с тем депутат порекомендовал перевести Василия Боднара с дипломатической работы в министерство культуры Украины, «чтобы тупость так не бросала в глаза». В особенности, как отметил политик, в преддверии «ожидаемого обмена пленными и развода войск».
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ИА REGNUM напоминает, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в статье, опубликованной накануне изданием «Зеркало недели» заявил, что РФ якобы издревле ворует не только чужие территории, но и «чужую историю, как, например, историю Украины-Руси».
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