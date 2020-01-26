Киев, , 08:02 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский порекомендовал президенту Украину Владимиру Зеленскому и тем, кто в офисе президента занимается переговорами с РФ «относительно достижения мира и реинтеграции Донбасса» обратить внимание на «умственно неполноценного» заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара. Так 25 января депутат Рады отреагировал на заявление заместителя главы МИД Украины в том, что Россия якобы издавна ворует «чужие территории» и «чужую историю».

«Явно пытающийся понравиться Парубию (бывший председатель Рады и депутат украинского парламента от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» — ИА REGNUM) и подражающий ему чиновник, в одном только интервью ZN (издание «Зеркало недели», которое накануне опубликовало статью Василия Боднара — ИА REGNUM) легко и непринужденно хоронит все достигнутые в отношениях подвижки», — написал Бужанский на своем telegram-канале.

Вместе с тем депутат порекомендовал перевести Василия Боднара с дипломатической работы в министерство культуры Украины, «чтобы тупость так не бросала в глаза». В особенности, как отметил политик, в преддверии «ожидаемого обмена пленными и развода войск».

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ИА REGNUM напоминает, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в статье, опубликованной накануне изданием «Зеркало недели» заявил, что РФ якобы издревле ворует не только чужие территории, но и «чужую историю, как, например, историю Украины-Руси».

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