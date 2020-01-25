Москва, , 21:51 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала украинским дипломатам использовать термины «Укрусь» или «Русукра» при заявлениях о том, что Россия «ворует чужую территорию» и «чужую историю». Об этом 25 января она сообщила на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Захарова подчеркнула, что формулировки, которыми пользуются украинские политики не соответствуют действительности, так как Россия выступает против преступной фальсификации истории, и отнюдь не ставит перед собой цели «вбить клин» между какими-либо странами.

«Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи. Предлагаю МИДу Украины для удобства и ёмкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра», — заключила Захарова.

Напомним, данное заявление официального представителя МИД России последовало после того, как заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Василий Боднар обвинил Москву в попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой, а также призвал Польшу объединиться в борьбе против Москвы, так как, по его словам, «Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси».

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