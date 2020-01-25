Киев, , 21:21 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в искажении истории, об этом 25 января сообщает интернет издание «Зеркало недели».

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси», — приводит издание слова Боднара.

Дипломат также заявил, что Россия приписывает себе чужие победы и перекладывает вину за свои преступления, после чего поддержал власти Польши в их попытках отвергнуть освобождение страны от нацизма Красной армией.

Что конкретно имел ввиду Боднар, обвиняя Россию в искажении истории, он не уточнил.

Напомним, в преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне власти Польши предприняли очередные попытки обвинить Россию, исказив некоторые исторические факты.

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