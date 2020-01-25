Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Администрация Соединенных Штатов рассчитывает за год завершить переговоры с Великобританией о заключении нового торгового соглашения. Об этом 25 января заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Мы пытаемся добиться того, чтобы переговоры были завершены в течение года, поскольку все мы полагаем, что это важно для обеих сторон», — цитирует его Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, после очередного переноса срока Brexit Великобритания должна покинуть Европейский союз в конце января 2020 года. После разрыва с ЕС британским властям придётся заключить с США отдельное торговое соглашение. Ранее правительство Великобритании подписало 11 торговых соглашений с африканскими странами.

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