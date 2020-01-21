Лондон, , 09:06 — REGNUM Правительство Великобритании подписало 11 торговых соглашений с африканскими странами всего за неделю до официального выхода из Европейского союза. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, позднее будет представлена новая стратегия взаимоотношений Великобритании с Африкой, в которой, как ожидается, особое внимание будет уделено инфраструктуре и торговле.

Как передают репортеры, в настоящее время по крайней мере 12 африканских лидеров находятся в Лондоне на саммите, направленном на стимулирование инвестиций частного сектора Великобритании на африканском континенте. Это серьезный сдвиг в отношениях Великобритании с Африкой, отмечают журналисты.

В Департаменте международного развития Великобритании заявили, что в настоящее время инвестиции в основном сосредоточены на цифровых технологиях, зеленой энергии и поддержке женщин-предпринимательниц.

В соответствии с заявлением, британские предприниматели уже заключили сделки с африканскими представителями на сумму более 7,8 млрд долларов США, и ожидается, что в ходе саммита будет заключено еще больше соглашений.

Как отмечают эксперты, с учетом стремительного экономического роста ряда стран, а также быстрого увеличения населения Африка считается привлекательным рынком для долгосрочных инвесторов. Население Африки стремительно растет, и к середине столетия ожидается, что каждый четвертый человек мира будет проживать на африканском континенте.