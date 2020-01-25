Париж, , 00:58 — REGNUM Скорейшую организацию президентских выборов в Венесуэле поддержал президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. Об этом 24 января французский президент написал на своей странице в Twitter.

«Мы уважаем суверенитет и свободу венесуэльского народа и поддерживаем его перед лицом гуманитарного кризиса, с которым он сталкивается», — добавил Макрон.

По его словам, встреча с Гуайдо носила конструктивный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Венесуэле обострилась 23 января 2019 года, после того, как назначение Гуайдо на пост спикера парламента аннулировал Верховный суд. Тогда он объявил себя исполняющим обязанности президента, и его намерения поддержали США, страны Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

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