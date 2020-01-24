Каракас, , 03:25 — REGNUM Прислать наблюдателей на парламентские выборы в Венесуэле предложил ООН, Евросоюзу и ряду стран Латинской Америки президент Николас Мадуро. Об этом 23 января сообщает пресс-служба МИД Венесуэлы.

«Николас Мадуро предложил генеральному секретарю ООН послать в Венесуэлу делегацию международных наблюдателей в связи с парламентскими выборами, которые пройдут в 2020 году», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Приглашение «принять участие в новых выборах» было также адресовано руководству Европейского Союза, правительствам Аргентины, Панамы и Мексики.

Напомним, что ранее Мадуро высказался о недопущении к наблюдению за выборами в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы, которые пройдут в 2020 году, представителей Организации американских государств (ОАГ).

Как сообщало ИА REGNUM, лидер оппозиции Хуан Гуайдо 5 января был отстранён от должности главы Национальной ассамблеи Венесуэлы.

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23 января Мадуро заявил, что провозглашение себя президентом Венесуэлы, которое устроил год назад Гуайдо, было «клоунадой».