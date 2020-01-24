Вашингтон, 24 января 2020, 21:56 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и двумя министрами заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус, сообщил 24 января «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
Помимо Зеленского, Помпео намерен встретиться с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
Госсекретарь США намерен подтвердить поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны США.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 января Помпео посетит Украину, а затем Белоруссию.
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