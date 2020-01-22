Киев, , 14:35 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Майк Помпео планирует посетить Киев 30 января, сообщило 22 января издание Strana.ua.

По данным журналистов, из Киева чиновник отправится в Минск. Помпео хотел приехать на Украину ещё 3 января, но отменил визит из-за нападения протестующих на американское посольство в Ираке.

Ожидается, что в Белоруссии американский чиновник встретится с президентом республики Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

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