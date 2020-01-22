Киев, 22 января 2020, 14:35 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Майк Помпео планирует посетить Киев 30 января, сообщило 22 января издание Strana.ua.
По данным журналистов, из Киева чиновник отправится в Минск. Помпео хотел приехать на Украину ещё 3 января, но отменил визит из-за нападения протестующих на американское посольство в Ираке.
Ожидается, что в Белоруссии американский чиновник встретится с президентом республики Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.
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