Ашхабад, 24 января 2020, 19:12 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов возложил на вице-премьер-министра Чарымырата Пурчекова временное исполнение обязанностей министра энергетики страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Также туркменский лидер утвердил новую структуру центрального аппарата и положение о министерстве энергетики.
Отмечается, что сделано это для успешной реализации энергетической политики страны и совершенствования деятельности министерства энергетики.
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