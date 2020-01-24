Ашхабад, , 19:12 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов возложил на вице-премьер-министра Чарымырата Пурчекова временное исполнение обязанностей министра энергетики страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также туркменский лидер утвердил новую структуру центрального аппарата и положение о министерстве энергетики.

Отмечается, что сделано это для успешной реализации энергетической политики страны и совершенствования деятельности министерства энергетики.

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