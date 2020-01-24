Ашхабад, , 09:22 — REGNUM В министерстве энергетики Туркмении учредили новую структуру, которая будет отвечать за строительство линии электропередач ТАП — управление международных электроэнергетических проектов по направлению Туркмения — Афганистан — Пакистан, передает «Orient».

Отмечается, что создание управления одобрил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе совещания с вице-премьером Чарымыратом Пурчековым и главой энергетического ведомства Мыратом Артыковым.

Глава государства акцентировал внимание на большом опыте Артыкова в этой сфере, после чего назначил его руководителем нового управления, освободив от должности министра энергетики.

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