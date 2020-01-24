Бишкек, , 12:26 — REGNUM В конце 2019 года задержали шесть сотрудников госинспекции по экологической и технической безопасности, вымогавших крупную сумму денег у предпринимателей, но глава ведомства уволил их и своего заместителя только через месяц после этого. Об этом заявил президент Киргизии Сооронбай Жээенбеков, выступая на заседании совета безопасности.

«Именно из-за таких безответственных руководителей сводятся на нет все наши усилия по предупреждению и искоренению коррупции», — подчеркнул глава государства.

По словам Жээнбекова, такие руководители бросают тень на его, президента, репутацию, а также на репутацию, главы правительства и государственной власти в целом.

«Сколько еще коррупционеров, которые не привлечены к ответственности? Хотите сказать, что в других государственных органах, кроме экотехинспекции, предоставляющих государственные услуги бизнесменам, гражданам, нет коррупционеров?» — возмутился он.

При этом президент Киргизии отметил, что ему известно о недовольстве общественности практически всеми государственными органами, в том числе и теми, что должны бороться с коррупцией — антикоррупционной службой и финансовой полицией.

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