Бишкек, , 13:34 — REGNUM По итогам 2019 года уровень доверия населения Киргизии к органам государственной власти составил лишь 27,8 балла. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Индекс доверия населения оценивался в баллах — от минус 100 до плюс 100 баллов.

Меньше всего киргизстанцы доверяют фонду по управлению госимуществом — 16,7 балла, инспекции по экологической и технической безопасности — 16,9 балла и финансовой полиции — 17,5 балла.

Ненамного выше уровень доверия граждан и к деятельности чиновников инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности — 20,2 балла, мэрий городов Бишкек и Ош — 21,5 балла, фонда госматрезервов — 24,5 балла, миграционной службы — 25,2 балла и высшей аттестационной комиссии — 28,6 балла.

Чуть лучше отношение у населения Киргизии к социальному фонду — 33,3 балла, к службе интеллектуальной собственности и инноваций — 33,6 балла и к фонду обязательного медстрахования — 36,8 балла.

Наибольшее доверие у граждан республики вызывают чиновники аппарата полномочных представителей правительства в областях — 46,2 балла и местных государственных администраций — 47,6 балла.