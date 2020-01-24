Каракас, , 08:34 — REGNUM С обвинением в адрес оппозиции Венесуэлы в краже ею $500 млн, выделенных США, выступил президент страны Николас Мадуро. Он рассказал об этом 24 января во время своего выступления в Каракасе, транслировавшимся государственным телевидением страны.

«Уже и в Белом доме говорят о безостановочной коррупции со стороны оппозиционеров (Хуана) Гуайдо (лидера оппозиции Венесуэлы — ред.). Говорят о сумме, превышающей $500 млн, которую они украли в 2019 году», — заявил президент Венесуэлы.

Также он выразил надежду на то, что над всеми, кто призывал к санкциям против страны и к военному вмешательству в её внутренние дела, будет свершено правосудие Венесуэлы.

Кроме этого, Мадуро выразил благодарность народу своей страны за то, что тот «преподал урок американскому империализму».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Николас Мадуро предложил ООН, Евросоюзу и ряду стран Латинской Америки прислать наблюдателей на парламентские выборы в Венесуэле.