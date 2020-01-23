Москва, , 19:41 — REGNUM Открывается возможность для создания переговорной площадки, на которой реально могли бы обсуждаться не только глобальные проблемы, но и регулярно возникающие в практике международных отношений кризисные ситуации. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала предложение Владимира Путина провести встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«После того как идею встречи «большой пятерки» поддержал Макрон, «мяч» остается на стороне Трампа и Джонсона. Если сигнал с их стороны будет позитивным, мир сделает важный шаг к стабильности и предсказуемости», — отметила Панина.

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