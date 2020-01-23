Иерусалим, , 17:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести встречу глав-государств — посточнных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом российский лидер заявил сегодня, 23 января, на форуме «Сохранение памяти о холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме.

«Забвение прошлого, разобщённость перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир», — сказал президент России.

Российский лидер считает, что пример могут и должны подать страны — основательницы Организации Объединенных Наций.

Пять держав-основательницы — Россия, США, Франция, Великобритания и Китай — несут особую ответственность за сохранение цивилизации, подчеркнул Путин. Также он отметил, что уже обсуждал эту инициативу с некоторыми своими коллегами, и реакция была положительной.

«В целом видели положительную реакцию — провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьёзному разговору, мы намерены, не откладывая, направить соответствующее послание лидерам пятёрки», — сказал президент России.