Москва, , 18:50 — REGNUM О решении Варшавы начать информационную войну с Россией сообщила журналистам 23 января официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Российский дипломат уточнила, что решение по дискредитации СССР в контексте Второй мировой войны принято в Варшаве «на соответствующем уровне». Участники этой кампании вбрасывают дезинформацию.

Захарова привела в качестве примера недавнюю публикацию польского премьер-министра Матеуша Моравецкого для Politico.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моравецкий упорно продолжает обвинять СССР в развязывании Второй мировой войны. Захарова назвала его «откровения» «самоубийством» в том смысле, что в этом политике умер человек.

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