Москва, , 21:55 — REGNUM На очередную ложь польского руководства о Второй мировой войне указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 января в Facebook.

Комментируя статью польского премьер-министра Матеуша Моравецкого для Politico, российский дипломат назвала её «очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны».

Статья лживая, отмечает Захарова, уже потому, что в ней сокрыт ряд важных фактов, в том числе информация о заигрывании довоенного польского руководства с Гитлером, о позорном участии Варшавы в разделе Чехословакии и о многом другом.

Захарова «И к сожалению, даже не в том, что официальное лицо позволило себе усомниться во вкладе Советского Союза в спасение мира от нацизма, наплевав на итоги Нюрнбергского трибунала, который никто не отменял».

Захарова подчеркнула: Моравецкий в статье о Холокосте говорит о «45 годах советской оккупации, которая стоила миллионов жизней».

«не освобождала» Варшаву. Да-да, именно так и написано: «Советский Союз не «освобождал» Варшаву, как это сейчас утверждают российские власти. Красная армия молчаливо наблюдала за агонией Варшавы» ». Захарова «Другая страшная ложь Моравецкого заключается в утверждении, что Красная армия в принципеВаршаву. Да-да, именно так и написано:».

Захарова отметила, что в своей статье польский деятель дошёл до таких слов: «И хотя Красная армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобождён на полгода раньше».

Захарова «Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года Моравецкий обвинил Москву в развязывании Второй мировой войны.

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