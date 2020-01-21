Москва, 21 января 2020, 21:55 — REGNUM На очередную ложь польского руководства о Второй мировой войне указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 января в Facebook.
Комментируя статью польского премьер-министра Матеуша Моравецкого для Politico, российский дипломат назвала её «очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны».
Статья лживая, отмечает Захарова, уже потому, что в ней сокрыт ряд важных фактов, в том числе информация о заигрывании довоенного польского руководства с Гитлером, о позорном участии Варшавы в разделе Чехословакии и о многом другом.
Захарова подчеркнула: Моравецкий в статье о Холокосте говорит о «45 годах советской оккупации, которая стоила миллионов жизней».
Захарова отметила, что в своей статье польский деятель дошёл до таких слов: «И хотя Красная армия впоследствии действительно освободила Освенцим, концлагерь мог бы быть освобождён на полгода раньше».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года Моравецкий обвинил Москву в развязывании Второй мировой войны.
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