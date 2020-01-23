Москва, , 14:33 — REGNUM Приговор бывшему депутату Верховной рады Украины Николаю Рудьковскому за нападение на российское посольство в Киеве обжалован прокуратурой. Об этом сообщили 23 января в пресс-службе Московского городского суда.

В декабре 2019 года суд назначил Рудьковскому наказание в виде двух лет колонии, оно было вынесено ниже низшего предела с учетом особого порядка судопроизводства. Осуждённому зачли срок пребывания в СИЗО. Гособвинение с вердиктом не согласилось.

В Мосгорсуд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор Рудьковскому, вынесенный этим судом, пояснили в Мосгорсуде ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Рудьковского задержали в московском аэропорту. Он был объявлен в международный розыск за причастность к нападению на посольство России в Киеве в июне 2014 года.

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