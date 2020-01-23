Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Правительству Грузии следует серьезно отнестись к предупреждению от четырех членов Конгресса США. Об этом 22 января написал бывший заместитель министра обороны (МО) США и исполнительный директор Байден-центра Майкл Карпентер на своей странице в соцсети Twitter.

Экс-замглавы МО сослался на публикацию Адама Кизингреа, сделанную 21 января, в которой тот сообщил, что оправил письмо премьер-министру Грузии Георгию Гахарии.

«Грузинскому правительству стоит серьезно отнестись к этому письму. Это двухпартийное предупреждение, которон предупреждает о негативных тенденциях: политизации государственных тендеров, свободе выражения мнений, независимости судебной системы и концентрация власти». — написал Карпентер.

Он также напомнил, что то письмо было направлено группой «Друзья Грузии».

Как передавало ИА REGNUM, полный текст письма четырех конгрессменов был выложен на сайте грузинского правительства. В нем авторы выражали беспокойство тем, что Грузия якобы свернула с пути демократических реформ.

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