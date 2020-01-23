Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Письмо, направленное членами Конгресса США премьер-министру Грузии Георгию Гахарии, было опубликовано 22 января пресс-службой грузинского правительства Грузии.

Ранее об этом письме накануне сообщил Адам Кинзингер. Вместе с ним послание подписали Герри Конноли, Эллиот Энджел и Майкл Маккол. В письме говорится о том, что у конгрессменов вызывает тревогу происходящее в Грузии.

Авторы письма перечислили те обвинения, которые в последнее время делают оппозиционные партии и движения в Грузии. Их беспокоит то, что власти не провели реформу выборного законодательства, против демонстрантов применяется сила, а в отношении лидеров оппозиции возбуждаются уголовные дела. Также члены Конгресса упрекнули правительство Грузии в том, что был расторгнут договор с «Консорциумом развития Анаклии», а на иностранные предприятия в стране якобы происходит давление.

Конгрессмены несколько раз в тексте письма выразили надежду, что правящая партия «Грузинская мечта» обеспечит проведение «свободных и справедливых» выборов в парлмент. Кроме того, они предупредили, что отклонение от курса демократических реформ в Грузии может привести к сокращению инвестиций из США и экономическому спаду в стране.

«Надеемся, что ваше правительство будет работать с Конгрессом США, с послом Келли Дегнан, с Евросоюзом и с неправительственными организациями, чтобы поддержать демократические институты и увеличить экономическое благополучие для грузинского народа, чтобы Грузия смогла в дальнейшем продолжать стратегическое партнерство с США. Ждем ваш ответ», — написали в заключении конгрессмены.

Напомним, парламентские выборы в Грузии запланированы октябрь текущего года.

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