Ташкент, , 11:24 — REGNUM Принятие перечня религиозно-экстремистских организаций и материалов, запрещенных в Узбекистане, подтвердили в комитете по делам религий при правительстве республики. Об этом 22 января сообщает издание «Озодлик» (СМИ — иностранный агент).

Отмечается, что документ с пометкой «Для служебного пользования» содержит список материалов, который запрещается изготавливать и распространять на территории Узбекистана.

Сорокастраничный документ содержит перечень книг, сайтов, страниц в соцсетях и других материалов, которые принадлежат организациям или отдельным лицам, признанным в республике экстремистами или террористами. В Комитете отметили, что этот документ переда МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2018 года посол США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэл Дейл заявил, что исключение тысяч граждан Узбекистана из «черного списка» членов экстремистских организаций и возвращение их к нормальной жизни является показателем позитивных изменений в стране.

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