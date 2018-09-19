Узбекистан исключил тысячи граждан из «черного списка» террористов

Ташкент, , 14:29 — REGNUM Исключение тысяч граждан Узбекистана из «черного списка» членов экстремистских организаций и возвращение их к нормальной жизни стало показателем позитивных изменений в республике. Об этом заявил посол по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэл Дейл, сообщает 19 сентября издание «Свободное слово».

Дипломат добавил, что США наблюдают за ситуацией в Узбекистане для того, чтобы помочь в продвижении религиозной свободы, сохранении и развитии культуры и традиционных ценностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял Самуэля Дейла, который выразил готовность к наращиванию сотрудничества в сфере укрепления религиозной свободы.

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