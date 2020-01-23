Махачкала, , 11:32 — REGNUM Деятельность Министерства РФ по делам Северного Кавказа, как и эффективность курируемых ведомством проектов, всегда вызывали сомнения. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM экономист из Дагестана Маир Пашаев, комментируя решение президента России Владимира Путина об упразднении Минкавказа.

«Эффективность Министерства по делам Северного Кавказа, курируемых проектов и бюджетных расходов по ним, всегда вызывали сомнения. В отличие от Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, которое за короткий период времени сумело наладить системную деятельность в различных сферах экономики и стать вполне состоявшимся и эффективным министерством», — отметил Пашаев.

Собеседник напомнил, что в 2019 году Счетная палата признала неэффективность расходования средств на реализацию программы развития СКФО до 2025 года. Позже министру по делам Северного Кавказа Сергею Чеботареву пришлось объясняться, почему инвестпроекты, на которые было выделено более 11 млрд рублей, не работают.

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«Министерству тогда пришлось в срочном порядке менять подходы к работе, пересматривать планы и проекты. Однако ликвидация ведомства вполне логична, поскольку на небольшой территории трудно совместить поле и функционал для нескольких институтов. Возможно, сейчас принято решение в пользу усиления на территории полпредства СКФО», — предположил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Минкавказа России. Ведомство просуществовало меньше шести лет, теперь его функции переданы Министерству экономического развития РФ.

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