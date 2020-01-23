Махачкала, , 10:25 — REGNUM Министерство РФ по делам Северного Кавказа за шесть лет своего существования не сыграло никакой положительной роли в развитии Северо-Кавказского федерального округа. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель общественного совета минэкономразвития Дагестана, д. г. н., профессор Шахмардан Мудуев.

Напомним, 21 января президент Владимир Путин своим указом упразднил Минкавказ России, созданный в мае 2014 года. Функции ведомства переданы Министерству экономического развития РФ.

«Мне приходилось работать в Минкавказе, когда формировали новую программу социально-экономического развития Северного Кавказа, часто виделся с работниками министерства по разным вопросам. Это министерство, как нам показалось еще в 2014 году, было создано под какого-то конкретного человека и, в принципе, никакой положительной роли в развитии СКФО не сыграло», — отметил профессор.

По мнению собеседника, ведомство фактически стало лишь посредником при направлении средств из федерального центра в субъекты округа.

«Минкавказ являлся дополнительной бюрократической структурой и усложнял работу региональных структур. Создавал нервозное состояние при подготовке документов, создавал видимость контроля и т. п. Мнение о деятельности министерства однозначно негативное», — сказал заслуженный экономист Дагестана.

Мудуев назвал правильным решение президента страны упразднить Министерство по делам Северного Кавказа. Вместе с тем эксперт недоумевает: зачем вообще нужно было создавать подобную структуру?

«Министерство само не принимало решений, но им постоянно проводились многочисленные совещания, отвлекая средства и людей от основной работы. Решение президента об упразднении и передаче функций Минэкономразвития РФ считаю совершенно положительным и полезным», — резюмировал профессор.

Добавим, что Минкавказ был федеральным органом исполнительной власти, в задачи которого входили выработка и реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития Северного Кавказа, а также координация деятельности по реализации в регионе госпрограмм. Центральный аппарат ведомства состоял из семи департаментов по основным направлениям деятельности.