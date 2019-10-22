Москва, , 11:07 — REGNUM Инвестпроекты, на которые было выделено более 11 млрд рублей, на Северном Кавказе действительно пока не работают. Причина этого заключается в задержке сроков их реализации. Об этом заявил глава Минкавказа 21 октября в ходе заседания коллегии Счетной палаты РФ.

«Мы согласны с выводом о том, что в настоящее время инвестиционные проекты, в которые вложены средства госпрограммы, не запущены в полном объеме. Но здесь причина не в эффективности использования средств, а в задержке сроков их реализации, на что повлияло множество факторов, которые в первые годы реализации механизма не до конца были оценены», — цитирует министра пресс-служба Счетной палаты.

Кроме того, по словам Чеботарева, до этого в РФ не было опыта реализации такой программы поддержки, какой является госпрограмма «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года».

«Хочу подчеркнуть, что опыта реализации такого механизма в России пока нет, и мы нарабатываем его уже в процессе реализации», — отметил глава Минкавказа.

Он также привел уточненные данные по реализации инвестпроектов. Так, по его словам, из 27 реализованными в настоящее время являются 12 проектов. Они позволили создать 774 рабочих места. Еще 10 проектов будут завершены до конца 2019 года, что добавит еще 1000 рабочих мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, на коллегии Счетной палаты РФ прозвучали выводы, что программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года» реализуется неэффективно.