Иерусалим, 23 января 2020, 10:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией не будут присутствовать на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Об этом написал сам Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook.
Он решил передать места украинской делегации людям, пережившим Холокост.
Он добавил, что примет участие во всех официальных мероприятиях в рамках визита, а также встретится с президентом, премьер-министром и главой парламента Израиля.
Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле Зеленский может встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить следующий этап обмена удерживаемыми лицами.
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