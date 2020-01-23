Иерусалим, , 10:48 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией не будут присутствовать на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Об этом написал сам Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook.

Он решил передать места украинской делегации людям, пережившим Холокост.

«Решил передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно», — написал Зеленский.

Он добавил, что примет участие во всех официальных мероприятиях в рамках визита, а также встретится с президентом, премьер-министром и главой парламента Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле Зеленский может встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить следующий этап обмена удерживаемыми лицами.

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