Киев, 22 января 2020, 15:54 — REGNUM Если президенты России и Украины встретятся в Израиле, они могут обсудить вопрос обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» 22 января со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.
По данным пресс-службы украинского лидера, встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не планировалась.
Напомним, ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что лидеры двух государств встретятся на церемонии праздновании 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц в Израиле.
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