Киев, , 15:54 — REGNUM Если президенты России и Украины встретятся в Израиле, они могут обсудить вопрос обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» 22 января со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.

По данным пресс-службы украинского лидера, встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не планировалась.

«Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что лидеры двух государств встретятся на церемонии праздновании 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц в Израиле.

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