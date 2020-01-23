Москва, , 06:21 — REGNUM Главным вопросом на данный момент — является ли новое правительство «косметическим» или же стратегическим, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, до конца не ясно, чем будет заниматься новое правительство — косметическими изменениями политической и управленческой системы или же стратегическими изменениями, связанными со сменой целеполагания.

«В том, что говорил Путин, радикализм был, в правильном смысле… Поэтому будет ли все, что происходит функциональным этапом, или же оно будет этапом, связанным с этим посылом какой-то совершенно новой стратегии, не ясно. Ясно, что правительство должно повысить эффективность и подготовить общество в хорошем смысле слова к будущему выборному этапу острому», — заявил Кургинян.

Напомним, что 15 января после обращения президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Правительство РФ в полном составе ушло в отставку. С тех пор сформировано новое правительство с премьер-министром Михаилом Мишустиным во главе.

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