Москва, 23 января 2020, 06:21 — REGNUM Главным вопросом на данный момент — является ли новое правительство «косметическим» или же стратегическим, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По словам эксперта, до конца не ясно, чем будет заниматься новое правительство — косметическими изменениями политической и управленческой системы или же стратегическими изменениями, связанными со сменой целеполагания.
Напомним, что 15 января после обращения президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Правительство РФ в полном составе ушло в отставку. С тех пор сформировано новое правительство с премьер-министром Михаилом Мишустиным во главе.
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