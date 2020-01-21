Москва, , 06:15 — REGNUM В ответ на путинские изменения актуальная элита займется превращением горы в мышь, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По его словам, президент России Владимир Путин в рамках осуществления стратегических перемен в стране убрал часть элиты не разрубая гордиев узел, а долго и не без удовольствия его развязывая. Заметил эту часть другим контингентом, собрав новый элитный формат. Но этим все не ограничивается, полагает политолог.

Создается некий «стратегический камень перемен», который Путин забрасывает в болото под названием «действующая элита». Получив этот камень, элита тут же, сопротивляясь, будет пытаться превратить все прилагаемые усилия в фарс.

«Поскольку в ее руках все возможности маневрировать с этим, она, естественно, будет пытаться превратить эту гору в мышь. Она в ничто ее превратить не может… Она своего добьется, гора будет превращена в мышь, потом эта мышь доползет каким-то странным образом до подпола, в котором расположен мешок, прогрызет в нем дыру, из мешка вылезет труха вся и окажется, что внутри есть что-то хорошее. Это хорошее будет вынуто и из него начнет создаваться новая реальность», — заявил Кургинян.

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Как отмечал ранее Кургинян, президент России Владимир Путин отставкой правительства, выдвинутыми предложениями конституционных изменений и преобразованием роли Госсовета фактически мягким способом осуществил «люстрацию элиты».

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