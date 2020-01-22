Липецк, , 14:01 — REGNUM Противостоять попыткам переписать и сфальсифицировать историю можно только аргументированной правдой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 22 января, в ходе общения с представителями общественности в Липецкой области.

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«Правдой. Только правду нужно излагать, но она должна быть аргументированной», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер заявлял о том, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю и придумать невероятный сценарий развития ситуации в период Второй мировой войны. В качестве одного из примеров глава государства привёл принятую Европарламентом резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несёт ответственность за начало Второй мировой войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, также президент РФ неоднократно подчёркивал, что Россия намерена отвечать на попытки искажения истории и фактов о Великой Отечественной войне.

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