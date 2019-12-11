Москва, , 17:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки исказить правду о Великой Отечественной войне продолжаются до сих пор. Об этом он заявил в ходе заседания оргкомитета «Победа».

"К [попыткам искажения исторической правды] подключились не только наследники пособников нацистов — теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур», — сказал Путин.

В качестве примера президент привёл резолюцию Европарламента, который «поставил на одну доску» немецкий нацизм и советский коммунизм, а также едва не обвинил СССР в развязывании войны, будто бы запамятовав, кто напал на Польшу в 1939 году и на СССР в 1941 году.

Путин также отметил, что тех, кто пытается противостоять подобным фальсификациям, обвинили «в информационной войне против демократической Европы».

Глава государства также подчеркнул, что Россия намерена отвечать на попытки искажения истории и фактов о Великой Отечественной войне.