Варшава, , 15:39 — REGNUM Утверждения о том, что подразделения Армии Крайовой в годы Второй мировой войны уничтожили оставшихся в городе украинцев и евреев, которые содержатся в новых архивных документах, опубликованных Министерством обороны РФ к 75-летию освобождения Варшавы советскими войсками от немецко-фашистских оккупантов, это ни что иное, как попытка переписать историю. С таким заявлением на сегодняшнем брифинге, 17 января, выступил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

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По словам политика, Красная армия, которая вошла в разрушенную после Варшавского восстания столицу Польши, не поддерживала восставших.

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Как сообщало ИА REGNUM, столица Польши была освобождена советскими войсками в результате Варшавско-Познанской наступательной операции 17 января 1945 года. К этой памятной дате Минобороны РФ рассекретило архивные документы о периоде Варшавского восстания. В архивах содержатся новые свидетельства о подвигах советских героев при освобождении Варшавы во время Великой Отечественной войны, а также о варварстве фашистов в концлагерях и зверствах отрядов Армии Крайовой, солдаты которой уничтожили оставшихся в польской столице украинцев и евреев.

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