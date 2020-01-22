Москва, , 13:43 — REGNUM Изменения в новом составе правительстве РФ оказались значительные, но всё же не такие радикальные, чтобы говорить о полной смене социально-экономического курса властей, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Так, из 30 членов правительства сохранили свои посты всего 14, причём некоторым пришлось покинуть посты вице-премьеров. Например, как бывшему первому вице-премьеру Антону Силуанову, сохранившему в новом составе правительства должность министра финансов и бывшему вице-премьеру Константину Чуйченко, переведённому на должность министра юстиции.

То есть кадровый состав кабинета министров оказался обновлённым на 53%, а среди произошедших структурных изменений отметим сокращение числа вице-премьеров правительства с 10 до девяти и упразднение министерства по делам Северного Кавказа.

Пост первого вице-премьера правительства, фактически отвечающего за экономический курс властей, перешёл к экс-советнику президента по экономике Андрею Белоусову, стороннику активной социальной политики государства и увеличения доли государственных инвестиций в экономику.

Его взгляды являются полной противоположностью взглядам его предшественника Силуанова, выступающему за максимально возможную экономию государственных расходов.

Но здесь важно отметить, что одной из главных недоработок правительства Дмитрия Медведева президент считал недоинвестирование средств бюджета, выделенных на национальные проекты, одним из разработчиков концепции которых СМИ называют именно Андрея Белоусова», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав нового правительства РФ введены девять новых министров и шесть вице-премьеров. Ещё 12 министров и три вице-премьера остались на прежних местах.

Читайте также: В России объявлен новый состав правительства