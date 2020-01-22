, 08:49 — REGNUM Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров. Ещё 12 министров и три вице-премьера остались на прежних местах.

Первым заместителем председателя правительства стал советник президента Андрей Белоусов. Посты вице-премьеров получили Алексей Оверчук,Марат Хуснуллин, Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко и Дмитрий Чернышенко. Вице-премьерами остались Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

Министром обороны остался Сергей Шойгу, министром иностранных дел — Сергей Лавров, министром энергетики — Александр Новак, министром сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, министром транспорта — Евгений Дитрих, главой МЧС — Евгений Зиничев, главой Минпромторга — Денис Мантуров, главой Минприроды — Дмитрий Кобылкин, главой Минфина — Антон Силуанов, главой МВД Владимир Колокольцев. Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства остался Владимир Якушев, а Александр Козлов стал министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Минздрав возглавил Михаил Мурашко, Минкультуры — Ольга Любимова, Минтруд — Антон Котяков, Минпросвещения — Сергей Кравцов, Минюст — Константин Чуйченко, Минспорта — Олег Матыцин, Минэкономразвития — Максим Решетников, Минкомсвязи — Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2020 года председателем правительства РФ был назначен Михаил Мишустин. Об отставке прежнего правительства его председатель Дмитрий Медведев объявил 15 января.

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