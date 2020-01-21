Москва, , 14:54 — REGNUM Лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с большой долей вероятности примут участие в торжественных мероприятиях, которые состоятся в Москве 9 мая и будут приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции заявил спецпредставитель президента России в ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

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«Я думаю, что все лидеры государств — членов ШОС примут участие в праздничных мероприятиях 9 мая», — сказал дипломат.

Он уточнил, что они все были приглашены и предварительно подтвердили своё участие.

«Предварительная реакция, неоднократно подтверждённая, — положительная, — приводит ТАСС слова российского посла. — Все намерены участвовать».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин пригласил на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности. Уже известно, что по решению глав оборонных ведомств военные контингенты стран ОДКБ примут участие в параде Победы на Красной Площади.

Добавим, что российская сторона направила приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президенту США Дональду Трампу, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим мировым лидерам.