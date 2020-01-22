Москва, , 09:40 — REGNUM Президент Владимир Путин уволил из правительства РФ всех, кто раздражал население, начиная с Дмитрия Медведева, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя новый состав российского правительства.

«Не зря он говорил про запрос на обновление власти. Ну, и двое — Козак и Мутко ушли сами, потому что не захотели больше работать вице — премьерами.

Перед проведением общероссийского опроса — это полезный апгрейд, теперь низкий уровень доходов, пенсионная реформа, провалы в спорте, проблемы в здравоохранении и в школах — все спишут на ушедших.

Но, самым большим подарком удовлетворения для населения — это отставка именно Медведева.

Сейчас настоящим тяжеловесом становится вице-премьер Юрий Борисов: оборонка, ТЭК, промышленность и возможно транспорт.

Как ему удастся такой объем вынести непонятно, но у него зато самые эффективные и опытные министры Александр Новак и Денис Мантуров», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2020 года российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

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