Варшава, , 23:25 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за начало второй мировой войны несет как нацистская Германия, так и СССР, а пакт Молотова — Риббентропа был «военным союзом». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице Моравецкого в Twitter.

«Союз Гитлера и Сталина был блестяще реализован. 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия с запада ударила в Польшу, а 17 сентября СССР сделал то же самое, атакуя с востока», — считает Моравецкий.

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По его словам, XX век принес миру «невообразимые страдания и смерть сотен миллионов людей — убитых во имя тоталитарных идеологий». Моравецкий считает, что «смертельное жниво нацизма, фашизма и коммунизма является очевидностью для нашего поколения». Очевидностью, добавил он, является также то, «кто за эти преступления отвечает и чей союз начал Вторую мировую войну».

Отметим, соответствующее заявление премьер-министр Польши сделал после выступления президента России Владимира Путина на расширенной коллегии Минобороны РФ, где глава государства назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего в 1938 году Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку на вымирание и уничтожение.

Напомним, в европейских странах проводится целенаправленная политика приравнивания коммунизма к нацизму, а СССР — к нацистской Германии. Одним из оснований этого преподносится так называемый «пакт Молотова-Риббентропа», который в Европе уже называют доказательством союза Иосифа Сталина и Гитлера.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известный как пакт Молотова — Риббентропа, был подписан в Москве 23 августа 1939 года главами МИД СССР и гитлеровской Германии. А уже 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны.

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