Бишкек, , 21:04 — REGNUM В столице Киргизии проходит судебный процесс по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного освобождения «вора в законе» Азиза Батукаева, главным обвиняемым по которому проходит бывший президент республики Алмазбек Атамбаев, передает Kaktus.media.

Адвокаты экс-главы государства заявили ходатайство о вызове на судебное разбирательство главы Чечни Рамзана Кадырова и депутата Государственной думы России Адама Зелимханова — в качестве свидетелей.

По их словам, ранее бывший министр внутренних дел Киргизии Шамиль Атаханов дал показания о том, что Атамбаев якобы вел переговоры с Кадыровым и Зелимхановым по поводу сотрудничества в деле экстрадиции криминального авторитета Азиза Батукаева в Киргизию.

В итоге председательствующий на заседании судья Эмиль Каипов отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов бывшего президента Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году судебные органы Киргизии приговорили одного из самых известных местных «воров в законе» Азиза Батукаева к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы за торговлю и употребление наркотиков, незаконное приобретение и хранение оружия, а также за организацию массовых беспорядков.

Спустя несколько лет его адвокаты представили суду медицинские справки, по которым выходило, что Батукаев неизлечимо болен острым лейкозом и тяжелой формой цирроза печени. И в апреле 2013 года Нарынский городской суд выпустил криминального авторитета на свободу, чтобы тот мог уехать умирать на малую родину — в Чечню.

Впоследствии выяснилось, что результаты анализов, доказывавших наличие у Батукаева смертельной болезни, являются подделкой. В результате суд отменил свое решение, и в мае того же 2013 года Азиз Батукаев был объявлен в международный розыск.

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