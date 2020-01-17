Москва, , 15:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая. Об этом 17 января сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«Всех лидеров стран ОДКБ президент Владимир Путин пригласил участвовать в торжествах в Москве 9 мая 2020 года», — говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, не прозвучавших не пресс-конференции Сергея Лаврова.

Отмечается, что по решению глав оборонных ведомств военные контингенты стран ОДКБ примут участие в параде Победы на Красной Площади.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 января, в Москве исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги деятельности дипломатии за 2019 год.

Отметим, в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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