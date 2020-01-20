Анкара, , 15:34 — REGNUM Условия заключения договора о свободной торговле между Украиной и Турцией обсуждаются на переговорах в Анкаре, сообщило посольство Украины в Турции 20 января на своей странице в социальной сети Twitter.

«В Анкаре проходит очередной раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией», — сказано в сообщении.

Украинскую делегацию на переговорах возглавляет заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига рассказал, что страны планируют вместе производить военно-транспортный самолёт Ан-188.

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