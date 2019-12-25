Анкара, 25 декабря 2019, 08:27 — REGNUM Украина готова к сотрудничеству с Турцией в сфере авиастроения, заявил 24 декабря чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига в интервью изданию Milliyet.
По его словам, речь идёт, в частности, о производстве военно-транспортного самолёта Ан-188.
Посол отметил, что турецкая авионика может стать заменой российской.
Сибига отметил, что сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере можно назвать стратегическим.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина и Турция организовали совместное предприятие по производству боевых беспилотников Bayraktar TB2.
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