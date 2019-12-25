Анкара, , 08:27 — REGNUM Украина готова к сотрудничеству с Турцией в сфере авиастроения, заявил 24 декабря чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига в интервью изданию Milliyet.

По его словам, речь идёт, в частности, о производстве военно-транспортного самолёта Ан-188.

«Мы хотим начать совместное с Турцией производство самолётов, в частности Ан-188 ГП «Антонов». Два года тому назад мы продемонстрировали на выставке один из крупнейших грузовых самолетов в мире — Ан-124 «Руслан»… Переговоры по этому вопросу продолжаются», — рассказал он.

Посол отметил, что турецкая авионика может стать заменой российской.

«Мы высоко оцениваем систему авионики Aselsan. В этом проекте опыт Турции в области авионики привлекает внимание Украины», — добавил он.

Сибига отметил, что сотрудничество Украины и Турции в оборонной сфере можно назвать стратегическим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина и Турция организовали совместное предприятие по производству боевых беспилотников Bayraktar TB2.

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