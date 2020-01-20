Москва, , 14:51 — REGNUM Сегодня, 20 января, президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщается на сайте Кремля.

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Впервые в заседании приняли участие вновь назначенный заместитель председателя Совета безопасности при президенте РФ Дмитрий Медведев и новый председатель правительства Михаил Мишустин.

Участники заседания обсудили участие президента 19 января в международной конференции по Ливии в Берлине, а также текущие вопросы социально-экономического развития России.

Как сообщало ИА REGNUM, противоборствующие стороны в Ливии отправят по пять представителей в призванный обеспечить перемирие Военный комитет при ООН, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

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