Москва, , 04:36 — REGNUM Противоборствующие стороны в Ливии отправят по пять представителей в призванный обеспечить перемирие Военный комитет при ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила 20 января пресс-служба МИД РФ.

Говоря об итогах переговоров по ситуации в Ливии, Лавров отметил, что «ливийские стороны сделали маленький шаг вперед», несмотря на то, что «ситуация непростая». Согласно договоренностям, в создаваемый по инициативе ООН Военный комитет, на котором планируется рассматривать все связанные с ливийским перемирием вопросы, вошли по пять представителей от каждой стороны.

Лавров отметил также российский вклад в переговорный процесс. «Именно по нашему настоянию, — пояснил глава МИД РФ, — организаторы отошли от своей первоначальной задумки собраться без ливийских сторон». В результате на Берлинскую конференцию были приглашены лидер Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия в Триполи Файез Саррадж. Кроме того, по настоянию Москвы, на переговоры были приглашены ближайшие соседи Ливии.

Напомним, в ночь на 12 января по инициативе России и Турции на территории Ливии началось перемирие, а 13 января лидеры противоборствующих сторон прибыли на переговоры в Москву.