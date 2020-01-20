Бишкек, , 14:20 — REGNUM Правительство Киргизии приложит максимум усилий для пресечения неучтенного ввоза товаров из государств-членов Евразийского экономического союза. Об этом сегодня, 20 января, на правительственном совещании заявил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров.

По словам высокопоставленного чиновника, многие недобросовестные налогоплательщики, пользуясь правом свободного перемещения товаров внутри ЕАЭС, занимаются контрабандой товаров и нефтепродуктов.

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«Это влияет на доходную часть бюджета. Создаются условия для нездоровой конкурентной бизнес-среды. Сегодня, при поддержке парламента и бизнес-сообщества, мы проводим системную работу по разработке и принятию соответствующих нормативно-правовых актов, направленных на пресечение фактов неучтенного ввоза товара», — подчеркнул он.

По итогам совещания заместитель главы правительства поручил чиновникам ускорить рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение акцизного налога на такие виды товаров как бензанол, а также разработать механизм, исключающий возможность попадания нелегальных нефтепродуктов на автозаправочные станции.

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