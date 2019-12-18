Бишкек, , 16:49 — REGNUM «Мы придерживаемся той позиции, что сменой ключевых руководителей и таможенников повысить доверие к таможне не удастся. Нужна понятная, прозрачная и доступная для всех система», — заявил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с председателем таможенной службы Алтынбеком Торутаевым.

По словам главы правительства, в течение десятков лет в обществе складывался негативный образ таможенников, что обусловлено несовершенством механизмов работы и отсутствия прозрачности на таможне.

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«Исправить такую ситуацию можно лишь решительными и последовательными действиями. Это очень непростой и трудоемкий процесс», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что правительство начало внедрять инспекторско-досмотровые комплексы на пунктах пропуска на границе с Китаем, а впоследствии такое же оборудование будет установлено и на других участках границы, что позволит следить за работой таможни в режиме реального времени.

По итогам встречи Абылгазиев поручил руководству таможенного ведомства ускорить внедрение информационных систем на всех постах таможни, в том числе в местах таможенного оформления.

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