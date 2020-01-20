Лондон, , 11:25 — REGNUM

Не вполне понятно, зачем было давать премьер-министру Великобритании возможность озвучивать известные антироссийские посылы в привязке к личной встрече с президентом России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 20 января, комментируя заявление официального представителя канцелярии Бориса Джонсона.

Ранее в канцелярии британского премьера сообщили, что на встрече с Владимиром Путиным Борис Джонсон заявил ему: нормализации отношений двух стран не произойдет, пока Россия «не прекратит свою дестабилизирующую деятельность».

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« Честно говоря, не очень понимаю, зачем нужно было давать британскому премьеру озвучивать все эти известные антироссийские посылы не просто в воздух, а в привязке к личной встрече с президентом России. Теперь Борис Джонсон в глазах западной публики герой, да и у нас на фоне известных сомнений в обществе по делу Скрипалей он выглядит скорее как человек принципиальный, чем как упёртый русофоб.

Да и если как русофоб, то зачем Владимиру Путину встречаться с русофобом? Сделал полезное дело на конференции по Ливии, и достаточно, но нет, всё встречи, встречи, встречи… В итоге на основе подачи этой новости в российских СМИ при отсутствии явной отповеди британцу из уст нашего президента остался неприятный осадок: Россию опять отчитали.