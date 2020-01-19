Лондон, , 20:15 — REGNUM Нормализации отношений между Великобританией и Россией не будет, пока Москва будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников. Об этом 19 января заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Берлине.

«Нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, угрожающей Великобритании и нашим союзникам», — цитирует Джонсона канцелярия британского премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 января, в Берлине с участием лидеров ряда иностранных государств стартовала международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии.

Президент России Владимир Путин в перерыве между переговорами, проходящими в рамках международной конференции по Ливии, провел встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен

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